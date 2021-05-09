ترشيح الشارقة والوحدة للقب الأفضل في غربي آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريقي الشارقة والوحدة، «الإمارات»، والهلال والنصر «السعودية»، ضمن قائمة أفضل أندية منطقة غربي آسيا لشهر أبريل، وطالب الجماهير بالتصويت، واختيار الأفضل من القائمة التي تضم 10 أندية، حتى الأربعاء المقبل، وأوضح أن الشارقة حسم صدارة المجموعة الثانية، بدوري أبطال آسيا بعد أن جمع 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، مسجلاً 9 أهداف كأقوى خط هجوم في المجموعة، واهتزت شباكه في 6 مناسبات.

أوضح الاتحاد القاري، أنه رغم البداية المتعثرة للوحدة بخسارته أمام بيرسيبوليس الإيراني 0 - 1 في الجولة الأولى، والتعادل سلباً مع غوا الهندي، إلا أنه تأهل إلى دور الـ16 باعتباره أفضل فريق احتل المركز الثاني في المجموعات.

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