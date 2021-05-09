5 «سامبا».. لم ينجح أحد

المصدر: خورفكان – محمد فضل

سقط البرازيليون الخمسة الذين شاركوا في مباراة خورفكان والفجيرة بالجولة 25 للدوري ولم ينجح أحد في هز الشباك، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي رغم أهميتها للفجيرة تحديداً واختفت لمحات كتيبة أبناء «السامبا» بالمباراة، والتي ضمت 4 لاعبين مع فريق خورفكان هم باولينيو، لاماس، دودو، ودوس سانتوس، واللاعب دوجلاس كوتينهو في صفوف الفجيرة «شارك في الشوط الثاني»، فيما غاب البرازيلي رامون لوبيز هداف «أبناء الخور» لمعاقبته بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة عجمان الجولة قبل الماضية.

وفي المقابل لم يصنع السويدي كريستيان صموئيل الفارق مع الفجيرة رغم مشاركته منذ بداية اللقاء وظهر تائهاً وسط دفاع خورفكان المنظم والذي تألق فيه عبد الله الرفاعي الذي وقف سداً منيعاً أمام هجمات الفجيرة.

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