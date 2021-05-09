20.000.000 مشاهد لدورينا بالبث الرقمي حول العالم

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

أكد عبد الله الجنيبي النائب الأول رئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين أن مشاهدي دوري الخليج العربي خارج الدولة، ارتفع إلى 20 مليون مشاهد عبر منصات البث الرقمي والبث التلفزيوني في الموسم الحالي بعد أن كان 17.4 مليوناً، في الموسم السابق. وتأتي تلك الزيادة بعد التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة في أستراليا وأمريكا الشمالية وشرق وجنوب آسيا، للعمل على توسيع قاعدة المتبعين لدورينا، مما يبرهن على أن العمل يسير بشكل جيد للترويج الفعال للبطولة، وطموحنا هو الوصول إلى نسبة أعلى من المشاهدين مستقبلاً .

وأشار رئيس رابطة المحترفين إلى أن دراسة قامت بها الرابطة كشفت أن نسبة المتابعين لنشاط كرة القدم في الدولة بشكل عام تصل إلى 45 % من إجمالي عدد السكان، مما جعل الرابطة تضع خطة للترويج للمسابقات من خلال الوصول لطلاب المدارس والجامعات والجاليات المقيمة ، وتطوير تجربة يوم المباراة، في فترة ما قبل «كورونا»، من خلال الألعاب الترفيهية واستحداث العديد من الأكاديميات داخل الأندية لزيادة عدد ممارسي اللعبة.

وأوضح أن طموحات رابطة المحترفين كبيرة وقال: نعمل على رؤية جديدة مستقبلية تهدف إلى وضع أعلى معايير الاحتراف من خلال ثلاث محاور رئيسة هي تطوير كرة القدم، والتنمية التجارية وتطوير المسابقات ومن خلال تلك المحاور ينبثق عنها 15 مبادرة جديدة و55 مشروعاً و109 برامج تشغيل و95 مؤشر أداء.

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