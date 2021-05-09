تتويج بطل الدوري في ملعبه والجولة 26 في العاشرة مساء الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حددت رابطة المحترفين، العاشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل موعداً لانطلاق جميع مباريات الجولة الـ 26 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لتحديد الفريق الذي سيتوج باللقب بعدما انحصرت المنافسة بين الجزيرة وبني ياس.

وقررت الرابطة إقامة حفل التتويج في ملعب الفريق الفائز باللقب، وأكدت حرصها على أن تنطلق جميع المباريات بتوقيت واحد من أجل مبدأ تساوي الفرص في ظل مواصلة المنافسة بين الفرق على بقية المراكز على لائحة الترتيب عموماً والهروب من منطقة الهبوط على وجه التحديد، ومن جانب آخر من أجل مراعاة وجود مراسم تتويج للفريق الذي سيتوج باللقب، خصوصاً أن المباريات تقام خلال شهر رمضان المبارك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز