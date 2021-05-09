قضاة الملاعب يتألقون في الجولة 25

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد الحكم السابق عبدالله ناجي أن التحكيم ظهر بمستوى طيب للأسبوع الثاني على التوالي خلال منافسات الجولة 25 لدوري الخليج العربي، حيث جاء الأداء متميزاً ولم تكن هناك أي أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات، لقوة التنافس بين أهليْ القمة والقاع، وكان التعاون واضحاً بين حكام تقنية الفيديو وزملائهم حكام الساحة بعد التدخل الإيجابي في أكثر من لعبة، مما يحسب للجنة الحكام والإدارة التنفيذية والفنية.

وقال عبدالله ناجي إن الدولي محمد عبد الله نجح في إدارة مباراة القمة بين الجزيرة والعين، حيث قاد المباراة بخبرة السنين الطويلة التي اكتسبها محلياً ودولياً، ويعتبر نجم التحكيم في تلك الجولة، حيث نجح في إلغاء هدف لعلي مبخوت نتيجة لمسة الكرة بيده عندما اختل توازنه وهو يسدد اللعبة، كما احتسب ركلة جزاء صحيحة للعين، كما تألق الحكم سلطان محمد صالح في إدارة مباراة بني ياس مع الظفرة، حيث خلت المباراة من أية ملاحظات تحكيمية على مدى زمنها، مما يحسب لطاقم التحكيم، ووفق في احتساب الهدف الخامس لبني ياس ولم تكن هناك شبهة تسلل.

نجاح

كما نجح الحكم سلطان عبدالرزاق في إدارة مباراة الوحدة مع النصر ولم تكن هناك أية ملاحظات على التحكيم، فيما أدار الحكم عمر آل علي مباراة شباب الأهلي مع الوصل بشكل جيد، حيث احتسب ركلة جزاء صحيحة لشباب الأهلي، وقام بطرد لاعب الوصل عبدالرحمن صالح بسبب نيل إنذارين مستحقين، ولم تكن هناك أية ملاحظات على أداء الحكم عمار الجنيبي في مباراة خورفكان مع الفجيرة، كما وفق الحكم الصاعد محمد الهرمودي في إدارة مباراة حتا مع كلباء.

الاستثناء في هذه الجولة كان في مباراة عجمان مع الشارقة، حيث لم يوفق الحكم في بعض القرارات مثل عدم احتساب ركلة جزاء لعجمان ومثلها للشارقة، ولفت حكم الفيديو نظر الحكم بضرورة احتساب ركلة جزاء للشارقة وبعد مشاهدة اللعبة من قبل الحكم لم يقتنع بوجهة نظر حكم الفيديو وأصر على قراره بعدم احتساب ركلة الجزاء، وقام بطرد لاعب عجمان وليد اليماحي وهو قرار غير مستحق، وكان تاثيره سلبي على عجمان.

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