بني ياس.. في انتظار المعجزة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينتظر بني ياس أن تحدث المعجزة ويتحقق الحلم بالتتويج بلقب دوري الخليج العربي، لأول مرة في تاريخه، وذلك بعدما رفض الاستسلام، وتمسك بالحلم حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، ونجح في اكتساح الظفرة بخماسية نظيفة، مساء أول من أمس، في الجولة الـ 25 وقبل الأخيرة من الدوري، ليكمل بني ياس 11 مباراة على التوالي بسجل خال من الهزائم، إذ حقق الفريق 8 انتصارات منها 5 متتالية وتعادل في 3.

وبدا أن بني ياس لن يرمي المنديل وسينتظر أن تحدث المعجزة في الجولة الأخيرة عندما يواجه الجزيرة فريق خورفكان، ويلعب بني ياس مع الوحدة، إذ تحدو الجهاز الفني واللاعبون وجماهير السماوي الآمال في تعثر المتصدر بفارق نقطة وخطف اللقب في لحظات قد تكون الأكثر إثارة في دوري المحترفين منذ انطلاقته.

ووضح التمسك بالأمل من خلال تصريحات الجهاز الفني والإداري ولاعبي بني ياس عقب الفوز العريض على الظفرة، إذ أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني للفريق أن بني ياس سيقاتل حتى آخر لحظة طالما هناك فرصة حتى ولو كانت الحظوظ ضئيلة ولمصلحة الجزيرة إلا أن الفريق يحدوه الأمل في تحقيق اللقب. وقال في تصريحاته عقب اللقاء:«ليس هنالك الكثير لقوله بعد المباراة، فقد لعبنا مباراة رائعة وفزنا بخمسة أهداف دون مقابل، وأضعنا الكثير من الفرص، بالطبع سعيد بالنتيجة والأداء، وفخور باللاعبين وما قدموه من أداء وجهد على مدار شوطي اللقاء».

فخر

وأضاف:«لا أريد التحدث عن مواجهة الظفرة فقط، فقد قدمنا في بني ياس موسماً رائعاً، وأنا فخور بفريقي، ونحن تأهلنا إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وهو أمر مهم للغاية بكل تأكيد». واعتبر إيسايلا أن موسم بني ياس تاريخي بفضل الأرقام التي حققها والمنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة، وأردف:«لقد صنعنا التاريخ لبني ياس، وفي المواجهة الأخيرة يمكن أن نكون أبطال الدوري لأننا مازلنا نملك الفرصة».

تأكيد

وانعكس نفس الأمر والتمسك بالفرصة على الجهاز الإداري واللاعبين، حيث أكد منصور علي إداري السماوي أن الفريق يسعى لتقديم أفضل ما لديه في كل مباراة، ولا زالت الفرصة قائمة لأن كرة القدم يمكن أن يحدث بها كل شيء، وقال:«نحن نؤدي ما علينا وإذا كان الدوري من نصيبنا سنحصل عليه بكل تأكيد». وأضاف:«بالطبع فارق النقطة لمصلحة الجزيرة ولكننا لن نتنازل عن الفرصة وسندخل مواجهة الوحدة الأخيرة بكل قوة وعزيمة، ويكفي أن الفريق ضمن التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وهو شرف كبير بالنسبة لنا».

وأكد سلطان الشامسي لاعب بني ياس أن الفريق أثبت أنه لا يزال في صلب المنافسة حتى الجولة الأخيرة من عمر دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن بني ياس لا يزال لديه الأمل في التتويج باللقب، وهناك 3 نقاط في الملعب، وكل شيء يمكن حدوثه في الجولة الأخيرة.

وقال:«الأمل في الفوز بالدوري لا يزال موجوداً رغم صعوبة مواجهة الوحدة وفارق النقطة لصالح الجزيرة، ولكننا سنسعى للفوز أولاً وحسم مواجهتنا مع الوحدة وبعدها سنرى ما يحدث في مباراة الجزيرة».

وأشاد بأداء زملائه اللاعبين الذين بذلوا جهداً كبيراً وحسموا مباراة الظفرة مبكراً، مشيراً إلى أن تواجده على دكة البدلاء في بداية المباراة بعكس المباريات السابقة التي شارك خلالها في التشكيلة الأساسية قرار فني بحت من المدرب.

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