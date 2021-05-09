تيغالي يدخل تاريخ دورينا برقم جديد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بات سبياستيان تيغالي مهاجم النصر أول لاعب في تاريخ الدوري يسجل في جميع أندية المحترفين على السواء في رقم جديد يسجله «جلاد الحراس» يواصل به كسر الأرقام القياسية التي حققها على مدار 8 سنوات خاضها في دوري الخليج العربي.

وسجل تيغالي هدفاً بقميص النصر في مرمى فريقه السابق الوحدة، مساء أول من أمس، في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، إذ يعد الهدف هو الأول لتيغالي في مرمى العنابي الذي دافع عن ألوانه لمدة 7 مواسم متواصلة قبل الانتقال إلى النصر مطلع الموسم الحالي.

ويعد نادي الوحدة الأقل استقبالاً لأهداف تيغالي برصيد هدف واحد، إذ بعد تسجيل تيغالي هدفه في مرمى الوحدة تمكن من هز شباك جميع الأندية بما فيها فريقه السابق الذي سجل معه قبل انتقاله إلى النصر في مباريات الدوري 152 هدفاً.

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وبهدفه في الوحدة أصبح تيغالي هو الوحيد الذي سجل في جميع الأندية التي لعبت في دوري المحترفين منذ التحاقه بالدوري الإماراتي موسم 2013 - 2014، وعددها 20 نادياً بما فيها ناديه السابق الوحدة.

ورفع تيغالي رصيده إلى 163 هدفاً في المركز الثالث في قائمة الهداف التاريخي للدوري الإماراتي خلف علي مبخوت 170 هدفاً، وفهد خميس 175 هدفاً، منها 152 هدفاً بقميص الوحدة، و11 هدفاً بقميص النصر سجلهم في الموسم الحالي.

وتعد شباك الشارقة الأكثر استقبالاً لأهداف تيغالي في دوري الخليج العربي، بعد أن سجل في مرمى الفريق 18 هدفاً، ويأتي الجزيرة في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية التي سجل في مرماها تيغالي بـ 17 هدفاً، ثم عجمان بـ 14 هدفاً كثالث أكثر مرمى استقبل أهداف المهاجم صاحب الأرقام القياسية، وفي المركز الرابع يأتي بني ياس بـ 13 هدفاً، والوصل 12، والظفرة 11.

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