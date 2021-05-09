شعار الجزيرة.. اخدم نفسك

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أصبح الجزيرة على بعد خطوة من التتويج بلقب دوري الخليج العربي بعد أن أمن صدارته بفوزه على العين 2 - 0 في الجولة 25 من المنافسة، رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، قبل جولة الختام التي تجمعه بضيفه خورفكان، ليكون صاحب القرار في تحديد مصيره من التتويج بالبطولة، بعكس منافسه على اللقب «بني ياس» صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة، والذي سينتظر هدية ثمينة من خورفكان له بالفوز على مضيفه أو التعادل أمامه، مع فوز السماوي على الوحدة في جولة الختام.

وقياساً بالفرص المتاحة أمام فخر أبوظبي فإنه يعتبر المرشح الأول للقب، خصوصاً أنه بجانب رغبته في التتويج بالبطولة عندما يواجه خورفكان فإنه يتمتع أيضاً بدافع الثأر من الخسارة التي تعرض لها أمامه في جولة الذهاب بثلاثة أهداف، كأقسى هزيمة تعرض لها خلال مشوار الموسم الحالي.

فرص اللقب

وفيما يعتبر الفوز خياراً حاسماً أمام الجزيرة للوصول إلى لقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، فإنه يمتلك أيضاً فرصاً أخرى في أن يصبح بطلاً، حتى حال خسارته في مباراة الجولة الأخيرة، وذلك حال خسارة أو تعادل السماوي أمام الوحدة، حيث تجعل الخسارة حينها الأفضلية لفخر أبوظبي بالفارق الحالي «نقطة واحدة»، فيما سيجعل التعادل الفريقين يتساويان في عدد النقاط «54 نقطة»، لكن أفضلية المواجهات المباشرة ستحافظ على صدارة الجزيرة وبالتالي تتويجه باللقب ما يؤكد أنه قريب من اللقب.

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