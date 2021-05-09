مهدي: إصابة جيسوس بسيطة وسيشارك في مباراة النصر

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

طمأن مهدي علي مدرب فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، جماهير فريقه على إصابة البرازيلي ايغور جيسوس، والذي أضطر إلى تغييره في الدقيقة 66 من مواجهة الوصل أول من أمس، في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وقال: الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن كدمة في نفس مكان كدمة سابقة تعرض لها في مباراتنا مع الاستقلال الطاجيكي، في دوري أبطال آسيا، وسيكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في مباراة الفريق أمام النصر في الجولة 26.

وعن الفوز على الوصل بثلاثة أهداف نظيفة، قال مهدي: وفقنا في النتيجة والأداء، ودخلنا المباراة بشكل جيد، وأنهينا اللقاء في الشوط الأول بتسجيل 3 أهداف عن طريق يوسف جابر وكارلوس ادواردو وحارب سهيل وقدمنا أداء جيداً دفاعاً وهجوماً، ونجحنا في استغلال نقاط ضعف الوصل،كما أضعنا فرصاً أخرى.

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