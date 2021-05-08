اتحاد الكرة يُحدد توقيت نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم موعد ضربة البداية للمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بين فريقي شباب الأهلي والنصر باستاد هزاع في مدينة العين يوم 16 مايو الساعة 19:35 مساء .

كما قررت اللجنة عقد الاجتماع الفني يوم السبت الموافق 15 مايو باستاد هزاع بن زايد الساعة 11:00 صباحاً ، ويعقبه المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور مدرب كل فريق وأحد اللاعبين, إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام .

وقررت لجنة المسابقات أيضاً منح كل فريق ساعة لأداء تدريبه الأساسي في ملعب المباراة قبل يوم واحد من النهائي ، حيث سيتدرب فريق النصر من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء, وشباب الأهلي من الثامنة إلى التاسعة مساء .

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بالحضور والتغطية لمدة 15 دقيقة .

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