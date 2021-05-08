5 أهداف تفصل مبخوت عن «الهداف التاريخي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يحتاج علي مبخوت مهاجم الجزيرة إلى 5 أهداف فقط للوصول إلى لقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية والذي ينفرد به الغزال الأسمر فهد خميس برصيد 175 هدفاً، فيما وصل مبخوت إلى 170 هدفاً عندما نجح في هز شباك العين ضمن لقاء الفريقين في الجولة 25 من دوري الخليج العربي أول من أمس، رافعاً رصيده إلى 24 هدفاً في النسخة الحالية من المنافسة والتي يتصدر فيها قائمة الهدافين ويعتبر المرشح الأول للتويج باللقب للمرة الثانية في مشواره الكروي.

وتبقت مواجهة واحدة فقط للجزيرة في الدوري أمام خورفكان خلال الموسم الحالي الثلاثاء المقبل يحتاج فيها مهاجم الجزيرة إلى 5 أهداف للتساوي مع فهد خميس وإلى 6 أهداف لكي ينفرد باللقب، ما يؤكد صعوبة المهمة التي تنتظر علي مبخوت وأنه سينتظر حتى الموسم المقبل لانتزاع اللقب من فهد خميس.

ورغم القيمة الكبيرة التي يحملها لقب «الهداف التاريخي» لكن علي مبخوت يركز بشكل أكبر على مباراة خورفكان المقبلة وتتويج فريقه بلقب الدوري دون أن يشغل نفسه بالإنجازات الشخصية، مؤكداً أن مصلحة النادي العليا أهم من الإنجازات الفردية.

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