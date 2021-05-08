أحمد بالهول الفلاسي يشيد بدعم القيادة الرشيدة لرياضة الإمارات

المصدر: وام

أشاد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالدعم الذي تحظى به رياضة الإمارات من قيادة الدولة الرشيدة.

وأعرب معاليه عن سعادته بوصول الموسم الكروي إلى محطته الختامية بنجاح، مشيرا إلى أن الشغف سيتجدد مرة أخرى مع إقامة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بنسختها رقم 44، لاسيما وأن كل شخص في الامارات له ذكرياته التي لا تنسى مع هذه البطولة الغالية، التي تعد إحدى أقدم المنافسات الرياضية على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام ومتابعة قوية من الجمهور الرياضي عموماً ومن محبي كرة القدم تحديداً على امتداد مساحة الوطن.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة : البطولة التي انطلقت عام 1974 لها مكانة كبيرة في قلوب أبناء الإمارات، فهي تحمل إسم رئيس الدولة، واستطاعت أن تؤسس حضوراً قوياً تخطى صداه حدود الدولة ليصل إلى جمهور الكرة والإعلام في المنطقة العربية، ويعود الفضل في هذا إلى الاهتمام الكبير من إدارة اتحاد الكرة، وحسن التنظيم والمستوى المتميز للمسابقة.

وأضاف : اليوم تتجه الأنظار إلى نسخة جديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة تكتسب أهميتها كونها تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عاما على تأسيسها، خمسون عاما حققت فيها الإمارات إنجازات مهمة في مجال الرياضة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، التي حرصت على أن يكون لأبناء الإمارات حضورا مميزا في كافة المحافل والمناسبات الرياضية والإقليمية والعالمية، ونحن نفخر اليوم بكون الإمارات الوجهة المفضلة عالميا لاستضافة العديد من البطولات الدولية المهمة والفعاليات الرياضية الكبرى، التي تعزز من حضورها ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الأنظار ستتجه مرة أخرى إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، أحد أحدث وأفضل الملاعب على مستوى العالم وليس فقط في الدولة والمنطقة، حيث يستضيف المباراة النهائية للبطولة الغالية بين فريق شباب الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، وصاحب أول كأس للبطولة، وفريق النصر الذي سبق له أن حقق الفوز أربع مرات باللقب آخرها في عام 2015 .

وبهذه المناسبة أشاد معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة في الدولة .. وقال : نؤكد على اعتزازنا بالشراكة والتنسيق بين الهيئة والإتحاد من أجل توفير سبل ومقومات النجاح للرياضة الأكثر شعبية في الدولة، كما أتمنى من جمهور المباراة أن يلتزم بتعليمات البروتوكول الصحي في مواجهة جائحة كوفيد-19، وأن يقدم الفريقان مباراة تترجم حجم التطور والتقدم الذي وصلت له الدولة في هذا المجال، وبما يتناسب مع تاريخ الناديين الحافل بالألقاب والبطولات.

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