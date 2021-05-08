حتا.. القطار فات والصحوة متأخرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

تمنت جماهير حتا أن يعود الزمن قليلاً إلى الوراء بعد الاستفاقة المتأخرة لفريق الكرة بتحقيقه رباعية أول من أمس على حساب ضيفه اتحاد كلباء، وهو الفوز بالنتيجة الأعلى لـ «الإعصار» هذا الموسم، ورغم الوصول إلى النقطة 12 إلا أن القطار فات الفريق بعد فقدانه الأمل وهبوطه للدرجة الأولى رسمياً في الجولة 24 بالخسارة من الشارقة، وفي المقابل كان المشهد صادماً لمحبي «النمور» بعد تعرض الفريق للخسارة القاسية وتجمد رصيده عند 36 نقطة.

وهنأ الصربي فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا لاعبي الفريق على الأداء والنتيجة في المباراة التي خاضها الجميع بلا ضغوط، وقال: يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، حققنا نتيجة لم نتوقعها وتعتبر عالية ضد كلباء.

وأشار فلاديمير إلى أن الفوز جاء متأخراً، ولكن في النهاية يعتبر أمراً جيداً ومهماً تحقيق الانتصار قبل إسدال الستار، وتم الدفع بلاعبين صغار في السن وهو ما سنفعله في الجولة الأخيرة من أجل الاستفادة منهم في الموسم المقبل، وأكد أنه من الصعب الإبقاء على كل المجموعة، وقال: سنعمل جاهدين على بناء فريق من أجل المستقبل.

نتيجة قاسية

من جانبه، أبدى الاورغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، خيبة أمله تجاه النتيجة القاسية التي تعرض لها فريقه، وقال: أشعر بالقلق تجاه أداء الفريق بعد الظهور بصورة بعيدة تماماً عن مستواه المعهود، وارتكب اللاعبون جميع أنواع الأخطاء الدفاعية مع غياب الفاعلية على مستوى الشق الهجومي، ونحن بحاجة إلى الوقوف على أخطاء المباراة لتصحيحها.

وأشار دا سيلفا إنه كان يتمنى إنهاء الموسم بأفضل طريقة وما زال لديهم مباراة في الجولة الأخيرة من الدوري، وهنأ فريق حتا بالفوز المستحق.

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