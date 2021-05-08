ثلاثية الشارقة تعقّد حسابات بقاء عجمان

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، علي الظاهري

أضعف الشارقة آمال عجمان في البقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه عليه أمس 3 - 0 باستاد راشد بن سعيد بالجولة 25، وتعمقت جراح عجمان الذي يلعب على أمل مباراته الأخيرة أمام منافسه المباشر الفجيرة الذي تبقت له مباراة ثانية مؤجلة مع الوحدة، فيما زاد الشارقة من حظوظه بنيل مركز متقدم للتمثيل الآسيوي العام المقبل إذ رفع رصيده إلى 48 نقطة وبقي عجمان في 15 نقطة.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني وسجلها لوان بيريرا في الدقيقة 60، وكورنادو هدفين في الدقيقتين 72 و75.

وأكمل عجمان الشوط الثاني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67. لطرد مدافع عجمان وليد اليماحي نتيجة عرقلته لوان بيريرا بالقرب من منطقة الجزاء.

جاء الشوط الأول حذراً من الفريقين وكثر فيه التحضير في وسط الملعب ونجح الحارسان الشقيقان عادل الحوسني وعلي الحوسني في إنقاذ الفرص التي تهيأت للفريقين لينتهي الشوط من دون أهداف.

واختلف الوضع في الشوط الثاني الذي ظهر فيه الشارقة بمستوى أفضل، قابله تراجع واضح في مستوى عجمان.

وتوقف اللعب أول مرة للعودة إلى تقنية «VAR» في الدقيقة 48 بعد اصطدام الكرة بمدافع عجمان عبدالله صالح ولكن الحكم عادل النقبي قرر عدم وجود ركلة جزاء بعد مراجعة الحالة ثم تكرر الموقف في الدقيقة 54 في احتكاك بين مهاجم الشارقة جونيور ومدافع عجمان خالد الزري وتم استئناف اللعب.

فوز معنوي

واستعاد حتا نغمة الانتصارات وانتعش بفوزه بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه اتحاد كلباء باستاد حمدان بن راشد ويعد الفوز معنوياً وفي «الوقت الضائع» في اللقاء الذي كان مجرد تحصيل حاصل بعد أن ودع «الإعصار» دوري المحترفين وفقد أمل التأهل إثر الخسارة في الجولة الماضية أمام الشارقة وارتفع رصيد حتا من الفوز إلى 12 نقطة بينما تجمد رصيد كلباء عند 36 نقطة، وسجل أهداف حتا السلوفيني ميرال سمارجيتش في الدقيقة 27 والدقيقة 80، وجوناثاس دي جيسوس من ركلة جزاء في الدقيقة 64 والأوزبكي دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 69.

وشهدت المباراة العودة إلى تقنية «VAR» في العديد من الحالات ما أدى إلى احتساب 9 دقائق وقتاً بدل ضائع.

تعادل

وخيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة خورفكان والفجيرة بملعب صقر القاسمي بخورفكان ليكسب ذئاب الفجيرة نقطة غالية رفعت رصيدهم إلى 15 نقطة متساوياً مع عجمان الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة فيما وصل نسور خورفكان برصيدهم إلى 25 نقطة ليضع التعادل المباراة المقبلة بين الفجيرة وعجمان على سطح صفيح ساخن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز