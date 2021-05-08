شباب الأهلي بطل دوري الكرة الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج اتحاد الكرة فريق شباب الأهلي«1» بلقب دوري الكرة الشاطئية بعد فوزه على فريق دي أكس بي 8 - 3 في المباراة النهائية بالملعب الرملي بمقر الاتحاد ، ونال فريق شنغهاي المركز الثالث بفوزه على فريق شرطة دبي 9 - 4.

وسلّم يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعلي حمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، بحضور جوان كوسكو نائب رئيس «BSWW»، وعمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد، درع الدوري والميداليات الذهبية ومكافأة 30 ألف درهم لفريق شباب الأهلي، والميداليات الفضية ومكافأة 20 ألف درهم لفريق دي أكس بي، فيما تسلم فريق شنغهاي مكافأة المركز الثالث وقدرها 10 آلاف درهم.

وثمن يوسف حسين دعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة القدم الذي كان له أثر كبير في عودة منافسات المسابقة من جديد، والتي تعد رافداً رئيساً ومهماً لاكتشاف اللاعبين المميزين لدعم منتخباتنا ، وهنأ شباب الأهلي باللقب، مشيداً بفريق «دي أكس بي».

وهنأ علي حمد فريق شباب الأهلي بحصد لقب البطولة التي شهدت منافسات قوية خلال دور المجموعات وصولاً للأدوار النهائية والتتويج باللقب، وأشاد بفريق دي أكس بي على نتائجه الإيجابية والتي ساهمت في وصوله للمباراة النهائية، وفريق شنغهاي الذي حصد المركز الثالث ، كما أشاد بمشاركة 11 فريقاً في نسخة الموسم الرياضي الحالي التي تعد باكورة عودة مسابقات الشاطئية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المسابقات بهدف نشر اللعبة.

و أشاد جوان كوسكو بدعم وجهود اتحاد الكرة الخاصة بعودة نشاط دوري الشاطئية ،ما يمنح الفرصة للعديد من اللاعبين لإبراز مواهبهم بما يخدم مصلحة المنتخب الأول في مشاركاته القارية والدولية المقبلة.

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