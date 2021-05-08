لوفانور وعائلته.. حلم البقاء في الإمارات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد هنريكي لوفانور لاعب شباب الأهلي السابق والوحدة، من جديد تمسكه بالبقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم، استجابة لرغبة عائلته بالعيش في الإمارات، ونشر اللاعب البرازيلي عدداً من الفيديوهات عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، وهو يتدرب على البحر، استعداداً للبحث عن فرصة جديدة في الموسم المقبل.

كما تضمنت الفيديوهات صوراً شخصية له وهو يستمتع بأجواء الإمارات. واستعان لوفانور «31 عاماً»، بمدرب لياقة بدنية خاصة لتحضيره للموسم الجديد، بعد معاناته الطويلة من الإصابة في الموسم الجاري، ولم يشارك بسببها سوى في 3 من 11 مباراة مع الوحدة، في بطولتي الدوري وكأس الخليج العربي، وتم الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعدما تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وسبق للاعب البرازيلي الأصل والمولدوفي الجنسية، خوض تجربة احترافية طويلة مع شباب الأهلي، واستمرت 3 سنوات، وانتهت الموسم الماضي 2019 - 2020، و كانت بدايته بملاعب الإمارات في 2017.

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