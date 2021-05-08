التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والنصر

المصدر: دبي – البيان الرياضي

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة الوحدة والنصر التي جمعتهما على استاد شباب الأهلي بالعوير، في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الخليج العربي.

واكتفى كل فريق بنقطة واحدة، إذ رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثامن، ويتبقى له مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 24 أمام الفجيرة والمقرر إقامتها يوم 15 مايو الجاري، بينما تراجع النصر إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة بعدما فقد نقطتين ثمينتين في سباق الحصول على مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف، حيث نجح "العميد" في التقدم أولاً بالنيران الصديقة بعدما حول مدافع الوحدة فارس جمعة عرضية ضياء السبع جهة اليمين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وأضاف سيباستيان تيغالي الهدف الثاني لفريقه، مسجلاً في مرمى فريقه السابق في الدقيقة 44، إذ استغل خطأ فادح من حارس الوحدة محمد الشامسي في تمرير الكرة، ليقطع ضياء السبع الكرة ويمررها لتيغالي الذي وضعها بسهولة في الشباك الخالية، لينجح تيغالي بهدفه في مرمى الوحدة في التسجيل في جميع أندية دوري الخليج العربي التي لعب ضدها ومنها فريقه السابق الوحدة الذي انتقل منه إلى النصر مطلع الموسم الحالي.

وقلص السوري عمر خريبين النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد أن سدد على يسار الحارس أحمد شامبيه.

وأثمرت التبديلات التي أجراها الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة في الشوط الثاني عن هدف التعادل الذي جاء عن طريق البديل السلوفيني تيم ماتافز في الدقيقة 80

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز