اتحاد الكرة يعيد تطوير دوري «الهواة»

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

يدرس اتحاد الكرة تطوير دوري الدرجة الأولى (الهواة) بداية من الموسم المقبل، بعد النجاح الفني والتنظيمي الذي شهدته المسابقة خلال الموسم المنتهي، واستمرار المنافسة على اللقب إلى الجولة الأخيرة، ومن المتوقع زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري إلي 16 فريقاً بدلاً من 11 فريقاً خلال النسخة الأخيرة.

وأبدت أندية رأس الخيمة «رأس الخيمة، الرمس، الجزيرة الحمراء» موافقتها على المشاركة في الدوري، من خلال خطابات رسمية تم إرسالها إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مع طلب تقديم الاتحاد لدعم مادي لها أسوة بما يقدمه لأربعة فرق من المشاركين في الدوري خلال المواسم الأخيرة.

كما أبدى فريقا غلف هيروز بطل دوري الدرجة الثانية ووصيفه سيتي رغبتهما في المشاركة في الدوري، وينتظران موافقة اتحاد الكرة على استثنائهما من شرط الإشهار لدى هيئة الرياضة، مع الاستعداد للالتزام بباقي الشروط التي وضعها اتحاد الكرة وأبرزها الالتزام بإجراءات قيد وتسجيل اللاعبين المعتمدة في الاتحاد والمشاركة في مسابقتين للمراحل السنية.

ويسعى اتحاد الكرة جاهداً لتوفير مزيد من الدعم لتلك المسابقة المتميزة من خلال إيجاد راعٍ رسمي تجاري لها، للمساهمة في إيجاد دخل مادي يدعم مشاركة فرق الدوري، إضافة إلى محاولة التعاقد مع القنوات التلفزيونية لإذاعة مباريات الدوري لتحفيز اللاعبين وتحقيق عائد تسويقي جيد.

ورشة العمل

من جهة أخرى أوصت ورشة العمل التي نظمتها لجنة المسابقات والخاصة بمسابقات المراحل السنية، بانطلاقة مسابقات المراحل السنية الموسم المقبل في بداية شهر سبتمبر، والإبقاء على مسابقة دوري 21 سنة لدوري المحترفين، وإلغاء مسابقة 20 سنة لدوري الدرجة الأولى وتعويضها بمسابقة 21 سنة وإلغاء مسابقات 18 سنة وتعويضها بمسابقة 19 سنة لفئة مواليد (2003 و2004 و2005)، مع الإبقاء على مسابقة تحت 12و13و14و15 و16 سنة.

وأوصت ورشة العمل بتنظيم الاتحاد لمهرجانات مدارس كرة القدم، وتنظيم دوري الأكاديميات الخاصة، ويحق لأي نادٍ تسجيل عدد 50 لاعباً في فئة 12 سنة إذا كان سوف يشارك بأكثر من فريق، ولا يحق للنادي تسجيل 50 لاعباً في الفئة نفسها إذا كان يشارك بفريق واحد.

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