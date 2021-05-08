عجمان يقتنص نقطة غالية من الجزيرة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

اقتنص عجمان نقطة غالية من الجزيرة متصدر الترتيب بالتعادل معه 3-3 في المباراة التي جرت بين الفريقين بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي ليحافظ الجزيرة على الصدارة برصيد 51 نقطة وارتفع عجمان إلى النقطة 15 في المركز الثاني عشر.

وقدم الفريقان مباراة رائعة حبست الأنفاس حتى آخر ثانية وتجسدت كل عناصر الإثارة والندية منذ بداية المباراة وتميز اللعب بالهجوم المتبادل بلا تحفظ من الفريقين، ونجح الجزيرة في تسجيل هدف السبق بعد مرور 9 دقائق عبر ايمو ايزيكيل الذي استثمر تمريرة خليفة الحمادي، وزاد هذا الهدف من حرارة المباراة بعد أن نشط عجمان في تشكيل جبهة هجومية قوية على مرمى الحارس علي خصيف وضاعت له أكثر من فرصة إلى ان حملت الدقيقة 26 هدف التعادل من لعبة خلفية رائعة داخل الصندوق نفذها ببراعة مايغا، واستمرت الإثارة بهجوم جديد لفريق الجزيرة في محاولة للتقدم من جديد، وبالفعل تحقق له ذلك سريعةً في الدقيقة 31 من هجمة صنعها خلفان مبارك لكوفاس كرة خادعت الحارس علي الحوسني بعد تغيير اتجاهها في المدافع عبد الرحمن راكان.

وحاول عجمان التعديل من جديد مع سعي الجزيرة لتعزيز تقدمه بهدف ثالث ولكن براعة الحارسين علي خصيف وعلي الحوسني حالت دون تسجيل هدف آخر في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيف الجزراوي 2-1.

وفي الشوط الثاني لم يترك عجمان دقيقة واحدة تمر دون تعديل النتيجة، حيث عاد مهاجمه مايغا لتسجيل هدفه الشخصي الثاني بعد مرور 50 ثانية فقط من بداية الشوط، لتصل المباراة إلى أقصى درجات الإثارة بهذا الهدف المبكر في الشوط الثاني، وتنوعت الهجمات للفريقين وضاعت فرص عديدة بفضل تألق الحارسين، وشهدت الدقيقة 62 نقطة تحول كبيرة عندما احتسب الحكم حمد علي يوسف ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية "الفار" في كرة أبعدها المدافع محمد العطاس بيده داخل الصندوق نفذها لويز أنطونيو هدفاً ثالثاً لـ "البرتقالي".

واستشعر الجزيرة خطورة الموقف ليواصل شن الهجمات على مرمى علي الحوسني حتى نجح علي مبخوت في قيادة هجمة داخل الصندوق انتهت إلى ركلة جزاء ارتكبها عبد الرحمن راكان مع البديل عمر تراوري، تقدم لها مبخوت ليعدل النتيجة 3-3، وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الحماس والاثارة وتأرجت الفرص هنا وهناك، كل فريق كان قريباً من الفوز حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بأهدافها الستة.

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