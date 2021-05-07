بني ياس يضرب الظفرة بخماسية ويؤجل حسم الدوري للجولة الأخيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تمسك بني ياس بالأمل في خطف لقب دوري الخليج العربي بعد أن أمطر شباك مضيفه الظفرة بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن زايد، في الجولة 25 من المسابقة.

وأجل بني ياس حسم اللقب إلى الجولة الأخيرة من عمر الدوري بعدما أبقى على فارق النقطة مع الجزيرة الذي حافظ على الصدارة بفوزه على العين، إذ رفع السماوي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، خلف الجزيرة الذي وصل إلى النقطة 54، ليحافظ على حظوظه في نيل درع الدوري للمرة الأولى في تاريخه في حالة فوزه على الوحدة في الجولة الأخيرة وتعثر الجزيرة أمام خورفكان.

لم يجد بني ياس صعوبة تحقيق الفوز، واحتاج إلى 18 دقيقة فقط لإنهاء المباراة مبكراً بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 6 دقائق مستغلاً استسلام فريق الظفرة الذي ضمن البقاء قبل المباراة بوصوله إلى النقطة 21.

وضرب بني ياس بقوة منذ البداية، إذ افتتح هداف الفريق البرازيلي جواو بيدرو التسجيل في الدقيقة 12 مستغلاً عرضية من أحمد أبو ناموس جهة اليمين، ارتدت من الدفاع والحارس، قابلها بيدرو مباشرة برأسه في شباك الحارس زايد الحمادي، رفع بها بيدرو رصيده إلى 18 هدفاً في قائمة هدافي المسابقة.

ولم تمض سوى 3 دقائق حتى تمكن الأرجنتيني غاستون سواريز من إضافة الهدف الثاني من تسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها وسكنت الزاوية اليمنى لمرمى الظفرة.

وعزز عامر عبد الرحمن تقدم بني ياس بالهدف الثالث برأسية من متابعة جيدة لتسديدة خيمينيز التي ارتدت من الحارس زايد الحمادي في الدقيقة 18، لينهي السماوي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ورفع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز غلة الأهداف بعدما أضاف الهدف الرابع لبني ياس في الدقيقة 52 مستغلاً عكسية أرضية من أحمد أبو ناموس.

وأنقذ فهد الظنحاني بني ياس من هدف محقق من لاعبه السابق بيدرو كوندي في الدقيقة 63.

وأهدر جواو بيدرو فرصة الهدف الخامس بغرابة بعد أن رفض هدية سهيل النوبي الذي وضعه أمام المرمى ولكنه سدد ضعيفة في يد الحارس.

واختتم أحمد شحدة أبو ناموس مهرجان أهداف بني ياس بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86 بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويحل بني ياس ضيفاً على الوحدة في الجولة الأخيرة من الدوري ويحتاج للفوز بالمباراة وانتظار تعثر الجزيرة الذي يواجه خورفكان من أجل حصد اللقب الأول في تاريخه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز