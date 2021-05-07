شباب الأهلي يفوز على الوصل بثلاثية جابر وادواردو وسهيل

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز شباب الأهلي على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف نظيفة، في الجولة 25 قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، ورفع رصيده إلى 47 نقطة، وصعد إلى المركز الرابع، بينما توقف رصيد الوصل عند 34 نقطة، وبقي في المركز التاسع.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من يوسف جابر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وكارلوس ادواردو في الدقيقة 30، وحارب سهيل في الدقيقة 38، وشهدت المباراة طرد لاعب الوصل، عبد الرحمن صالح في الدقيقة 40.

وبدأت المباراة مثيرة، باحتساب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد العودة لتقنية الفيديو، والتأكد من عرقلة كارلوس ادواردو، من قبل حارس الوصل حميد عبد الله، وسددها المدافع يوسف جابر، محرزاً هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 12.

ورد يوسف جابر، الدين لأدواردو، بتمريرة ساقطة خلف المدافعين، وضعت المهاجم البرازيلي في مواجهة مباشرة مع حارس الوصل حميد عبد الله، ليسددها مباشرة في الشباك، معلناً عن هدف ثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 30.

ومر جلال الدين ماشاربيوف، بمهارة من الجانب الأيسر، ولعب أرضية سهلة لزميله حارب سهيل، ليسددها قوية في شباك الوصل محرزاً هدفاً ثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 38، وطرد الحكم عبد الرحمن صالح، لاعب الوصل في الدقيقة 40 بالإنذار الثاني.

وهدأ أداء الفريقين في الشوط الثاني، وحرص مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على سحب عدداً من لاعبيه الأساسيين، لمنحهم الراحة، وتجنباً لتعرض أيا منهم للإصابة، قبل أيام من لقاء النصر يوم 16 مايو الجاري، على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وألغى الحكم ركلة جزاء للوصل، بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 90.

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