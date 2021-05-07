الجزيرة يقترب خطوة من اللقب

المصدر: ابوظبي - احمد عيسى - تصوير - احمد بدوان

أقترب الجزيرة خطوة من الحصول على لقب دوري الخليج العربي، بعد الفوز الذي حققه على ضيفه العين 2-0 في لقاء الفريقين الذي أنتهى فجر اليوم السبت ضمن الجولة قبل الأخيرة من المنافسة، بعد مباراة متوسطة الأداء، أحرز فيها الهدفين علي مبخوت وميلوس في الدقيقتين 33 و 80، وشهدت المباراة إهدار لابا كودوجو مهاجم العين ركلة جزاء في الدقيقة 78 تصدى لها علي خصيف ببراعة.

النتيجة رفعت رصيد الجزيرة إلى 54 نقطة، معززا صدارته للمنافسة، ويبقى العين في الترتيب السادس برصيد 38 نقطة، وبذلك يصبح فخر ابوظبي يملك قراره في التتويج بلقب الدوري حال حقق الفوز على خورفكان في لقاء الجولة الأخيرة بخلاف منافسه بني ياس الذي لن سينتظر تعثر الجزيرة مع تحقيق الفوز على الوحدة ليتوج باللقب ما يجعل الأفضلية تذهب لمصلحة فخر أبوظبي.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة فقد شهدت منذ دقيقتها الأولى طريقة لعب هجومية من الفريقين بحثا عن الأهداف لكن على الرغم من ذلك غابت الهجمات الخطرة لتماسك الفريقين في الجانب الدفاعي، مع نجاح العين في مصيدة التسلل التي قللت من الخطورة على مرماه، لكن ذلك لم يمنع من إهتزاز شباكه بواسطة الهداف على مبخوت في الدقيقة 33 من تمريرة عمر تراوري ليرتفع مستوى اللقاء بشكل أفضل في الجزء الأخير من الشوط الأول دون جديد.

وفي الشوط الثاني تواصل الأداء الهجومي من الفريقين وكان الجزيرة الأكثر خطورة ولاحت له حالتي انفراد في الدقائق الأولى من هذا الشوط بواسطة عمر تراوري، علي مبخوت، تصدى لهما خالد عيسى ببراعة، كما تصدى أيضا لرأسية من خليفة الحمادي لينقذ مرماه من اهداف محققة.

وبالمقابل نشط العين في الجانب الهجومي وحاول إدراك التعادل بواسطة لابا وكايو مع محاولات تهديفية أبرزها تهديفة محمد عباس التي تصدى لها علي خصيف محافظا على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 78 لاحت فرصة ثمينة للعين لإدراك التعادل عندما إحتسب له الحكم ركلة جزاء نفذها لابا كودجو لكن علي خصيف تألق في التصدي لها، وجاء الرد بعدها مباشرة بهدف ثاني أمن تقدم الجزيرة من ضربة ثابتة تخصصية للمدافع ميلوس، عزز تقدم فريقه دون أن يمنع محاولات الفريقين لهز الشباك بعدد من المحاولات لكن صافرة الحكم أنهت اللقاء بفوز ثمين لفخر أبوظبي على ضيفه العين بهدفين دون رد

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