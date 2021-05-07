تعادل خورفكان والفجيرة يشعل صراع البقاء

المصدر: خورفكان - محمد فضل - تصوير - زيشان احمد

خيمت نتيجة التعادل السلبي على مباراة خورفكان والفجيرة التي جرت مساء اليوم بملعب صقر القاسمي بخورفكان ليكسب ذئاب الفجيرة نقطة غالية رفعت رصيده إلى 15 بالتساوي مع عجمان الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة فيما وصل نسور خورفكان برصيدهم إلى 25 نقطة.

ليضع هذا التعادل المباراة المقبلة بين الفجيرة وعجمان على سطح صفيح ساخن.

وطغى الحذر الشديد على معظم دقائق الشوط الأول «السلبي» من مباراة خورفكان والفجيرة من دون وجود أي فرص حقيقية تذكر أو خطورة على مرمى الفريقين.

وفي الشوط الثاني ضرب خورفكان بقوة بغية تسجيل هدف السبق ويسدد المحترف البرازيلي باولينيو في صفوف نسور خورفكان كرة قوية ارتطمت بعارضة مرمى حارس الفجيرة عبدالله التميمي وتتهيأ الكرة لزميله برونو لاماس الذي أطاحها أعلى المرمى في الدقيقة 60.

ويرد الفجيرة برأسية المدافع النيجيري اولابي التي لم يكتب لها النجاح ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي فرص ليعلن الحكم عمار الجنيبي نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي ليكسب كل فريق نقطة.

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