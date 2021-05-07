رباعية لحتا في شباك كلباء بعد فوات الأوان

المصدر: دبي- علي الظاهري

استعاد فريق حتا نغمة الانتصارات بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل لا شيء على حساب ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء اليوم، لحساب الجولة 25 لدوري الخليج العربي، ويعتبر الفوز معنوياً في اللقاء الذي كان مجرد تحصيل حاصل للفريقين بعد أن ودع «الإعصار» دوري المحترفين وفقد أمل التأهل إثر الخسارة في الجولة الماضية أمام الشارقة.

وارتفع رصيد حتا بهذا الفوز إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 36 نقطة. سجل أهداف حتا السلوفيني ميرال سمارجيتش في الدقيقة 27 والدقيقة 80، وجوناثاس دي جيسوس من ركلة جزاء في الدقيقة 64 والأوزبكي دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 69.

ورغم فرض الضيوف سيطرتهم على مجريات الشوط الأول مبكراً وحصولهم على العديد من الفرص لم تثمر عن تسجيل هدف، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق اللاعب السلوفيني ميرال سمارجيتش الذي تابع كرة مررها زميله جوناثاس وحولها داخل شباك مرمى الحارس جمال عبدالله، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم حتا بهدف دون مقابل.

وواصل حتا تألقه في الشوط الثاني وعزز جوناثاس تقدم فريقه من ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد «الفار»، ليضيف الأوزبكي دوستونبيك خامداموف في غضون 5 دقائق ثالث أهداف «الإعصار».

وحاول «النمور» تقليص الفارق إلا أن المهمة جاءت صعبة بعد صحوة حتا المتأخرة واستمرار تفوقه بتسجيل هدف رابع عن طريق ميرال. وشهدت المباراة العودة إلى «الفار» في العديد من الحالات، مما أدى احتساب 9 دقائق كوقت بدل ضائع.

وحقق فريق حتا 3 انتصارات في مسابقة دوري الخليج العربي هذا الموسم أمام عجمان في الجولة 16 والفجيرة في الجولة 19 واتحاد كلباء أخيراً وتعادل في 3 مباريات.

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