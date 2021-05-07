الشارقة يُعقد حسابات بقاء عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

أضعف الشارقة حظوظ عجمان في البقاء في دوري الخليج العربي بفوزه عليه 3-0 ضمن الجولة 25 في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وزاد الشارقة من حظوظه في مركز متقدم للتمثيل الآسيوي العام المقبل حيث رفع رصيده إلى 48 نقطة وبقي عجمان في 15 نقطة، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني الذي أكمله عجمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67.

جاء الشوط الأول حذراً من الفريقين وكثر فيه التحضير في وسط الملعب ونجح الحارسين الشقيقين عادل الحوسني وعلي الحوسني في إنقاذ الفرص التي تهيأت للفريقين لينتهي الشوط بدون أهداف، واختلف الوضع في الشوط الثاني الذي ظهر فيه الشارقة بمستوى أفضل، قابله تراجع واضح في مستوى عجمان وتوقف اللعب لأول مرة للعودة إلى تقنية "الفار" في الدقيقة 48 بعد اصطدام الكرة بمدافع عجمان عبد الله صالح ولكن الحكم عادل النقبي قرر عدم وجود ركلة جزاء بعد مراجعة الحالة ثم تكرر الموقف في الدقيقة 54 في احتكاك بين مهاجم الشارقة جونيور ومدافع عجمان خالد الزري وتقرر استمرار اللعب.

ونجح الشارقة في استثمار أفضليته في الدقيقة 60 بتسجيل هدف السبق عن طريق لوان بيريرا من تسديدة اصطدمت بالمدافع عبد الرحمن راكان وذهبت لمرمى علي الحوسني، وبعدها بدقيقة أجرى مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري تغييرا بدخول ايغور كورونادو بدلا من جونيور، وجاءت الدقيقة 67 لتعلن عن نقطة تحول في حسم النتيجة بطرد مدافع عجمان وليد اليماحي نتيجة عرقلته لوان بيريرا بالقرب من منطقة الجزاء ونجح البديل كورنادو في استغلال المخالفة بتسديدة ذكية في المرمى هدفاً ثانياً للشارقة.

وعاد كورونادو لإضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة قوية في مقص المرمى على يسار الحارس ولم تسفر المباراة عن هجمات أو فرص أخرى بعد هذا الهدف ليفوز الشارقة بالنتيجة وتتعمق جراح عجمان الذي يلعب على أمل مباراته الأخيرة أمام منافسه المباشر الفجيرة الذي تبقت له مباراة ثانية مؤجلة مع الوحدة.

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