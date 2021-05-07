"عموري" على مقاعد بدلاء شباب الأهلي أمام الوصل

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ينتظر أن يظهر عمر عبد الرحمن "عموري"، على مقاعد بدلاء شباب الأهلي في مباراته غداً، أمام الوصل في الجولة 25 من دوري الخليج العربي، وهذا للمرة الأولى منذ تعاقد معه "فرسان دبي" في فبراير الماضي، في صفقة انتقال حر.

ويتوقع أن يتم الدفع بـ"عموري" للمشاركة لدقائق أمام الوصل، بهدف تجهيزه للمشاركة أمام النصر يوم 16 مايو الجاري، في مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين.

ولم يلعب عمر عبد الرحمن (29 عاماً)، سوى مباراتين مع الجزيرة في الموسم الحالي، قبل ان يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب منذ أكتوبر 2020، وتم إنهاء عقده مع الجزيرة بالتراضي في فبراير الماضي، قبل نهايته في 2022.

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