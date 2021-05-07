4 شهادات «آيزو» لنادي خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

نجح نادي خورفكان في الحصول على 4 شهادات «آيزو» بعد تحقيقه مواصفات الجودة العالمية في 4 مجالات هي نظام إدارة الجودة المتكاملة، نظام الصحة والسلامة المهنية، نظام المسؤولية المجتمعية، ونظام إدارة البيئة، ويعد خورفكان أول ناد في الدولة يحصل على أربع شهادات «آيزو» لتحقيق الجودة في العمل الإداري والتطوير المستمر.

وتمكن النادي من الحصول على هذه الشهادات بعد انتهاء الشركة المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الآيزو، من عمليات التدقيق الشاملة والتأكد الكامل من استيفاء جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادات.

وأشار سالم النقبي رئيس مجلس إدارة النادي إلى أن الإنجاز هو ثمرة دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يدعو دائماً إلى الاهتمام بالمجتمع وتأكيد المسؤولية المجتمعية وتعزيز الدور الريادي للنادي في خدمة المجتمع وتماشياً مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي باعتماد مسمى عام الجودة للأندية الرياضية بالإمارة.

وأعرب النقبي عن فخر واعتزاز مجلس الإدارة بالحصول على أربع شهادات «آيزو» وقال: هذه الشهادات توضح مدى التزام وتمسك إدارة النادي المستمر بتحسين الأداء وتلبية طموحات المنتسبين وسكان المنطقة، وقال: النادي يسعى بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين والمجتمع.

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