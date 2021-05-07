الذيد يجدد عقدي وليد عبيد والبلوشي

المصدر: (الذيد - البيان الرياضي)

جدد نادي الذيد تعاقده مع المدرب وليد عبيد مدرب الفريق الأول لكرة القدم ومساعده حسن علي البلوشي لموسم جديد ليواصلا مشوارهما مع الفريق في إطار تحقيق استراتيجية الفريق لتحقيق الاستقرار للاعبين.

حضر توقيع العقود كل من سالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي وحميد عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور حمود سالم المدير التنفيذي للنادي وسالم الجاري المدير الإداري، وجرى خلال التوقيع التأكيد على كفاءة وبصمات المدرب ومساعده وعملهما إلى تحقيق التطلعات خلال الموسم المقبل.

ووجه سالم بن هويدن الشكر لكل الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بمناسبة انتهاء الموسم، معرباً عن سعي النادي إلى مواصلة العطاء والتميز في الموسم المقبل.

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