الظفرة وبني ياس..مواجهة النقيضين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، وأحمد عيسى

يشهد استاد حمدان بن زايد عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم لقاء الظفرة وضيفه بني ياس لحساب الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، في مباراة تجمع النقيضين، حيث يخوض الظفرة اللقاء لإكمال المنافسة وزيادة غلته من النقاط بعد أن أمن بقاءه في المنافسة برصيد 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولا تمثل له المواجهة أهمية كبيرة بخلاف الفوز المعنوي ما يمنحه الهدوء والتركيز، بعكس ضيفه الذي يسعى لكتابة التاريخ ووضع اسمه في سجل الأبطال، حيث يواجه الظفرة بشعار الأمل، وطموح الفوز، وانتظار تعثر الجزيرة للانقضاض على الصدارة ومحاولة خطف اللقب في الجولة قبل الأخيرة.

كما يأمل بني ياس تعويض الفرصة الذهبية التي فرط فيها الجولة الماضية بتعادله مع شباب الأهلي على ملعبه ورفض الهدية بعد تعادل منافسه مع عجمان، ليبقى في المركز الثاني بـ50 نقطة بفارق نقطة خلف الجزيرة المتصدر.

بلا ضغوط

من جانبه أكد محمد قويض مدرب الظفرة أن فريقه يدخل المباراة دون أي ضغوط ما يمنحه الأفضلية على بني ياس الذي سيلعب بضغوط كبيرة لأجل الفوز، وقال قويض: رغم أن نتائجنا لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة بسبب النقص الذي عانينا منه، ورغم أن بني ياس يقدم أفضل مواسمه، لكن أتوقع أن تكون هناك ندية في المباراة لأننا وكما أشرت سنلعب بهدوء لعدم وجود ما نخشاه.

كما أن فريقي قدم في المباراة السابقة أمام النصر مستوى متميزاً أكد عبره الاستفادة من فترة التوقف التي امتدت لشهر كامل علماً أن النقص مازال مستمراً مع انضمام عصام العدوة إلى قائمة الغائبين عن اللقاء بالبطاقات التراكمية، لكن العناصر الشابة التي منحناها الفرصة مؤخراً تستعد لمواصلة تألقها وإثبات وجودها.

وأشاد مدرب الظفرة بالسماوي وقال إنه يضم عناصر متميزة يمتلكون المقدرة على الحلول الفردية مثل جواو بيدرو وسهيل النوبي وخمينيز بجانب فواز عوانة الذي يربط كل خطوط اللعب، ذاكراً أن بني ياس عندما يجد المساحة فإنه يرهق أي منافس، وأضاف: لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة جيدة أمامه وتحقيق نتيجة إيجابية.

ردة فعل

ويعول الروماني دانييل إيسايلا على ردة فعل لاعبيه أمام الظفرة بعد الظهور غير المتوقع للفريق بعد العودة من التوقف، ويدرك أن أي خطأ أو أي نتيجة غير الفوز ستكلفه إهداء اللقب للجزيرة رسمياً.

وأكد إيسايلا أن بني ياس سيواصل القتال والمنافسة على دوري الخليج العربي حتى النهاية، وقال: «أعد بأننا سنقاتل على لقب الدوري حتى الرمق الأخير، وسنواصل اللعب بروح وعزيمة قوية، وكرة القدم بها الفوز والخسارة، ولكني سعيد وفخور باللاعبين في جميع الأحوال بعد أن تغير لديهم التفكير، ففي الموسم الماضي لم يكن الفريق ينافس، بعكس الموسم الحالي الذي هو في صلب المنافسة، وقدمنا مستويات كبيرة رغم أن اللاعبين هم أنفسهم باستثناء اللاعبين الأجانب».

وأضاف: «الظفرة فريق منظم ويلعب كرة قدم جيدة ولكن بني ياس يملك قدرات عالية ونترقب مباراة قوية للغاية، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين».

واعتبر إيسايلا أن فرص الجزيرة في الفوز باللقب قد تكون أفضل قليلاً نظراً لفارق النقطة، موضحاً: «الجزيرة يتقدم علينا بفارق نقطة ولو فزنا بست نقاط وفاز الجزيرة كذلك بمباراتيه سيحصل على اللقب، لذلك نحن مطالبون بالفوز وتعثر المنافس، إلا أنني لا أنظر لنتائج المنافس أولاً، والأهم ما سنقوم به، ولذلك يتوجب أن نسهل المهمة على أنفسنا في المقام الأول وبعدها النظر لنتائج الجزيرة».

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