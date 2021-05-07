شباب الأهلي والوصل.. طموحات متباينة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستضيف شباب الأهلي نظيره الوصل في الحادية عشرة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد، ضمن الجولة 25، بطموح المنافسة على المربع الذهبي لـ«فرسان دبي»، بعد خروجه من دائرة المنافسة على درع الدوري، بتعادله السلبي مع بني ياس في الجولة الماضية، بينما يسعى «الفهود» لتحسين الترتيب، مع اقتراب دوري الخليج العربي من الوصول إلى محطته الأخيرة.

ويدخل شباب الأهلي مواجهة الليلة، وهو في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، بينما الوصل في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، ويأمل الأول في الفوز لضمان تواجده في المربع الذهبي.

وبالتالي إمكانية العودة مرة أخرى لدوري أبطال آسيا 2021، وتعويض خروجه من دور المجموعات لنسخة 2020، ويسعى فريق الوصل في مباراته اليوم إلى الظفر بالنقاط الثلاث لتحقيق هدفه الوحيد المتبقي له في هذا الموسم، والمتمثل في احتلال مركز مناسب في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

هدف «الفرسان»

من جانبه، أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، أن مواجهة الوصل لن تختلف عن كل المباريات الأخرى لفريقه، والهدف منها الفوز لتعديل موقف فريقه في جدول الترتيب، وقال: «تبقت لدينا مباراتان قبل نهاية الدوري، ونطمح لتقديم مستوى مميز، وتحقيق نتائج جيدة لننهي الموسم بشكل طيب، وأتمنى تقديم أداء جيد، وأن نخرج من المباراة بدون إصابات جديدة».

وأضاف: «سأدفع باللاعبين الأكثر جاهزية، ولن أجازف بإشراك لاعب مصاب أو مرهق، وضغط المباريات وما نجم عنه من إرهاق وإصابات، حتم علينا تغيير بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة، وأعتقد أن البدلاء أدوا بصورة طيبة خلال مباراتي الهلال السعودي وبني ياس، ونسعى من خلال مباراة اليوم، للتعويض بعد التعادل مع بني ياس.

وسنبذل كل ما نملك لنتمكن من استعادة مركزنا السابق، والفريق سيفقد جهود عبد العزيز هيكل، بسبب الإيقاف، وكارتابيا وسالمين خميس، المصابين، إضافة إلى بعض اللاعبين الذين لا يزالون في مرحلة التأهيل».

أما سعود عبد الرزاق، لاعب شباب الأهلي، فقال: «المباراة مهمة بالنسبة لنا، وحريصون على تقديم أفضل مستوى، والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات، وأشكر المدرب مهدي علي، الذي أتاح لي فرصة المشاركة في الفترة السابقة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه، وأتمكن من إثبات وجودي وحجز مكاني في التشكيلة الأساسية».

موسم جديد

ومن جانبه، لفت البرازيلي أودير هيلمان، مدرب الوصل، إلى أن فريقه لا ينافس على درع الدوري، ولا يصارع على الهبوط، ما يجعله يفكر بصورة أفضل للموسم الجديد بعد خوض مباراته في الجولة الأخيرة 11 الجاري أمام ضيفه الظفرة، واصفاً مباراة اليوم بالصعبة.

وأشار هيلمان إلى أن مباراة اليوم مهمة لتحسين مركز الوصل في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مشدداً على أن فريقه يسعى بقوة لحصد النقاط الثلاث رغم قوة المنافس، داعياً فريقه إلى اللعب بقوة أمام شباب الأهلي لإظهار أفضل ما لديه أمام منافس كبير، وسبق للوصل التألق أمامه خلال الموسم الجاري.

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