الجزيرة والعين.. طريق نحو اللقب

المصدر: العين- طلحة عبدالله، أبوظبي- أحمد عيسى

يستقبل الجزيرة على ملعبه عند الحادية عشرة مساء اليوم ضيفه العين ضمن مباريات الجولة 25 من دوري الخليج العربي في مواجهة يدخلها صاحب الأرض بخيار الفوز فقط والذي يمكن أن يحسم تتويجه باللقب قبل جولة الختام حال خسارة أو تعادل منافسه بني ياس أمام الظفرة، الشيء الذي يرفع من دافع الجزيرة لتخطي عقبة الخصم في مباراة تحظى بالكثير من الاهتمام.

ويمتلك الجزيرة 51 نقطة برصيده في صدارة جدول الترتيب قبل جولتين من الختام، وتعثر في الجولة الماضية بالتعادل أمام عجمان 3-3، ويدخل لقاء اليوم مكتمل الصفوف باستثناء محمد جمال بسبب اتفاقية الإعارة بين الناديين، فيما يدخل الزعيم أرضية الملعب بعيداً عن الضغوط حيث يعمل على تحسين مركزه والعودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء 1-1 ويضع العين في رصيده 38 نقطة بالترتيب السادس.

بدوره وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة مواجهة اليوم بالصعبة، مشيراً إلى أن العين منافس قوي بغض النظر عن مركزه في جدول الترتيب، مؤكداً أيضاً جاهزية لاعبيه لمقابلته والعمل على الفوز بالنقاط الثلاث.

وقال كايزر: من المؤكد أننا نحترم العين لأنه فريق كبير وقوي ونحن نعرفه جيدا ونعرف نقاط القوة في صفوفه وهم أيضا يعرفوننا، كل شيء واضح للطرفين ومن يجتهد أكثر يحقق هدفه في اللقاء، بالنسبة لفريقي فإن جميع اللاعبين في كامل الجاهزية.

وأشار كايزر إلى أنه راض عن لاعبيه لأنه لمس منهم رغبة الفوز والجدية بعد التعادل في المباراة السابقة ضد عجمان وأضاف: حتى ما ترتب على النتيجة تم تجاوزه سريعاً لأنهم يتمتعون بعقلية احترافية عالية وحاليا جميع اللاعبين في وضع ذهني جيد للقاء.

ورفض مدرب فخر أبوظبي الحديث عن إحساسه بنيل لقب البطولة، ذاكراً أن الفارق بين فريقه وبني ياس ليس كبيراً وكل شيء جائز في كرة القدم، مؤكداً أنه يركز فقط على لقاء العين وكيفية الفوز فيه ولا يهتم بالأندية الأخرى، كما رفض كايزر التعليق على مستوى التحكيم أو تخوفه منه في الجولتين المقبلتين، ذاكراً أنه يعمل على تحضير فريقه فنياً للقاء ولا يود التطرق لمثل هذه المواضيع

من جهته يدخل العين بلا أية ضغوط بعد ابتعاده عن المنافسة على اللقب، فضلاً عن فقدانه فرصة حجز مقعد للمشاركة في البطولة الآسيوية العام المقبل، وينتظر أن يساعده هذا الوضع على اللعب بأريحية أكبر وتقديم مردود متميز وبالتالي تحقيق نتيجة إيجابية، غير أنه سيصطدم بطموحات مضيفه الجزيرة الذي سيقاتل على أرضه من أجل الظفر بالنقاط الثلاث لأجل تعزيز صدارته تمهيداً للتتويج باللقب قبل الجولة الختامية للمنافسة.

وأنهى الفريق البنفسجي برنامجه الإعدادي للمباراة بحصة تدريبية أخيرة أجراها أمس على ملعبه قبل المغادرة إلى العاصمة أبوظبي للمبيت هناك في انتظار المباراة، وحرص المدير الفني للفريق على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين في مباراة الجولة السابقة أمام اتحاد كلباء.

والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وذلك بإخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق الجمل التكتيكية المتنوعة كبناء الهجمات من العمق والأطراف، والتعامل مع الضربات العرضية في حالتي الدفاع والهجوم، والتمرير من لمسة واحدة، وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، قبل أن يضع لمساته النهائية على الخطة والتشكيلة، وينتظر أن يدخل مباراة الليلة بنفس تشكيلة المباراة السابقة.

مباراة قوية

وتوقع البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن يقدم فريقه مباراة قوية في مواجهة مضيفه الجزيرة، موضحا أن الفريق الذي سيكون أكثر استحواذاً على الكرة سيتمكن من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وقال إن هدفهم هو الفوز بنتيجة المباراة مع الاحترام لطموحات الفريق المنافس .

والذي سيعاني من ضغوط أكبر كونه منافساً على لقب الدوري، ولاعبوه يدركون أن خسارتهم لنقاط المباراة ستعقد كثيراً من مهمتهم، بالنظر لوضع منافسهم المباشر فريق بني ياس، وبالمقابل فالعين يتطلع للعودة بالنقاط الثلاث وسنلعب بقوة من أجل هدفنا.

وأضاف: بالطبع مواجهات العين والجزيرة تظل ديربي له خصوصيته ودائما ما يكون الفوز هو هدف كل طرف، ولكن هذه المباراة هي مهمة أكثر بالنسبة لمنافسنا الجزيرة وعلينا أن نضع ذلك في الاعتبار.

ونستغله لمصلحتنا، وهذا يتطلب التركيز والقتال في مواجهة فريق جيد يضم في صفوفه أفضل مهاجم وصانع أهداف في الدوري، فضلاً عن كونه يمتاز كفريق بنزعته الهجومية وإمكانياته الكبيرة، ومن المهم بالنسبة لنا أنه في اللحظة التي نستحوذ فيها على الكرة أن نخترق خطوط دفاعاتهم للوصول إلى مرماهم.

تحدٍ

يرى الياباني، تسوكاسا شيوتاني، لاعب العين،أن مباراة فريقه اليوم أمام الجزيرة تمثل تحدياً مهماً بالنسبة لهم، لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وهو ما يتطلب منهم مضاعفة الجهود والتركيز طوال زمن المباراة، وقال: يعلم الجميع أن المباراة تمثل أهمية أكبر بالنسبة للجزيرة، لكننا سنظهر قوتنا ونقاتل حتى النهاية من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح شيوتاني في رده على سؤال حول استعانة المدرب في الفترة الأخيرة بعدد من اللاعبين الشباب، أن الأمر أحياناً يتطلب الاستعانة بالشباب لإكسابهم الخبرة المطلوبة ومنحهم الثقة لأنهم يمثلون مستقبل النادي.

وفي كرة القدم أحياناً تحتاج لتغيير بعض اللاعبين وأحياناً أخرى تفتقد لجهود البعض نتيجة للإصابات، ولكن هذا ليس عذراً، فكرة القدم لعبة جماعية وكل من يرتدي الشعار مطالب بإظهار روح القتال، وعلينا أن نؤدي بشكل جيد بغض النظر عن الأسماء التي ستخوض اللقاء.

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