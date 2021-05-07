الوحدة والنصر.. معنويات مرتفعة

المصدر: دبي- عدنان الغربي، أبوظبي- محمد صادق

يستضيف استاد شباب الأهلي بالعوير، في الحادية عشرة مساء اليوم، مواجهة تجمع بين الوحدة والنصر، ضمن الجولة الـ 25 من دوري الخليج العربي.

وذلك بعد نقل المباراة من ملعب العنابي باستاد آل نهيان بأبوظبي نظراً لتواجد الفريق في دبي عقب عودته من الهند وإنهاء مشاركته في دوري أبطال آسيا.

وتعد المواجهة من نوع خاص يملك خلالها كلا الفريقين دوافع مختلفة من أجل تحقيق الانتصار، إذ سيكون الفوز معنوياً في المقام الأول للطرفين، خصوصاً وأن الوحدة منتشٍ بتأهله إلى ثمن نهائي البطولة القارية، ومعنويات لاعبيه عالية، ويسعى لاستثمار تلك الحالة في تحسين مركزه في جدول الترتيب.

حيث يحتل المركز الثامن بـ 35 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الفجيرة، إضافة إلى رغبة مديره الفني تين كات في التعرف إلى احتياجاته للموسم المقبل، ومنح الفرصة لعدد من العناصر لتحديد موقفها.

في المقابل يطمح النصر لاستمرار انتصاراته ومحاولة التقدم إلى المركز الثالث لضمان المشاركة القارية الموسم المقبل، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

وأكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة أن العنابي يسعى للفوز واستغلال الحالة المعنوية العالية التي يمر بها الفريق، وقال: «المباراة مهمة بكل تأكيد خصوصاً وأنها أمام النصر الذي قدم نتائج إيجابية الموسم الحالي، والمباراة مهمة بالنسبة له، ولكننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز».

وأضاف: «المباريات المتبقية في الدوري بمثابة إعداد للموسم المقبل، وهو ما سنستغله في منح الفرصة للوجوه الشابة من اللاعبين المواطنين والمقيمين للوقوف على مستوياتهم، وسعيد بتمديد النادي لعقد اللاعب الشاب عبد الله حمد لاسيما وأنه لاعب يملك قدرات جيدة وينتظره مستقبل كبير».

الفوز 15

من جهته يبحث النصر عن الفوز رقم 15 هذا الموسم والوصول إلى النقطة 48 لأول مرة في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين وتعزيز فرصه للاحتفاظ بالمركز الثالث.

وتشهد تشكيلة العميد عودة الثنائي مهدي عبيد الذي غاب عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف وريان مينديز الذي شفي من إصابته.

وأكد المدرب الأرجنيتي رامون دياز مدرب النصر أن معنويات الفريق مرتفعة عقب الفوز الأخير على الظفرة وأن الأجواء الإيجابية داخل غرفة تبديل الملابس محفزة لمواصلة الانتصارات والتقدم أكثر ما يمكن في جدول الترتيب بهدف تعزيز حظوظ العميد لإنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن الفريق على أتم الاستعداد لتقديم مباراة أفضل من الجولة الماضية والخروج بالعلامة الكاملة.

وأوضح دياز أنه سعيد بتحقيق النصر 45 نقطة وأنه يعمل على تجهيز الفريق حتى يكون منافساً قوياً على لقب الدوري من خلال تقوية بعض المراكز ومنح اللاعبين الشباب المزيد من الفرص من أجل كسب الخبرة.

وأثنى مدرب النصر على قدرات اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة الذي سبق أن دربه في الهلال السعودي ثم في بيراميدز المصري.

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