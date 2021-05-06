12 نادياً في القائمة الذهبية لأبطال كأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: وام

تحمل النسخة الحالية "2020-2021" من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم الرقم / 44 / منذ بداية المنافسات عام 1974 .

وأحرز ألقاب النسخ الـ43 السابقة 12 فريقا في مقدمتها شباب الأهلي الذي يحتل الصدارة برصيد 9 بطولات فيما يحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 8 بطولات و العين الثالث بـ7 بطولات.

وحصل نادي الشباب قبل دمجه مع الأهلي ودبي في عام 2017، على 4 بطولات من كأس رئيس الدولة، وهو العدد نفسه الذي توج به نادي النصر يليهما الجزيرة الذي حصد اللقب 3 مرات، ثم كل من الوصل والوحدة بطولتين .. و كان الفوز باللقب مرة واحدة من نصيب عجمان وبني ياس والشعب والإمارات.

قائمة الأبطال : الأهلي 9 مرات أعوام: 1975 ، 1977 ، 1988 ، 1996 ، 2002 ، 2004 ، 2008 ، 2013 ، 2019.

الشارقة 8 مرات أعوام: 1979 ، 1980 ، 1982 ، 1983 ، 1991 ، 1995 ، 1998 2003.

العين 7 مرات أعوام: 1999 ، 2001 ، 2005 ، 2006 ، 2009 ، 2014 ، 2018.

النصر 4 مرات: 1985 ، 1986 ، 1989 ، 2015.

الشباب 4 مرات: 1981 ، 1990 ، 1994 ، 1997.

الجزيرة 3 مرات: 2011 ، 2012 ، 2016.

الوصل مرتان: 1987 و2007 .

الوحدة مرتان: 2000 ، و2017.

وفاز بالبطولة مرة واحدة كل من عجمان "1984"، بني ياس "1992"، الشعب "1993"، الإمارات "2010".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز