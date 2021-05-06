16 إنذاراً للوحدة من 206 بطاقة في أبطال آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد منافسة قوية ومثيرة على مدار 6 جولات، نجحت 8 أندية في حجز بطاقات التأهل إلى دور الــ 16 من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، في حين ودع المنافسة 12 نادياً، وقام الاتحاد الآسيوي للكرة بعمل مراجعة رقمية لبعض أبرز الإحصائيات، والتي تم رصدها خلال دور المجموعات في منطقة الغرب، ولعل أبرز الأرقام، تصدر الوحدة الإماراتي، لقائمة الفرق الأعلى حصولاً على بطاقات صفراء بمجموع 16 إنذاراً، من مجموع 206 بطاقات لفرق غرب آسيا.

ومن أهم الأرقام أيضاً، تسجيل 150 هدفاً في 60 مباراة خلال دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا، وكان بيرسيبوليس والاستقلال الأعلى تسجيلاً بمجموع 14 هدفاً لكل منهما، وتصدر مايكل أولونغا مهاجم نادي الدحيل، ترتيب الهدافين بمجموع 9 أهداف.

ونجح نادي تراكتور الإيراني في المحافظة على نظافة شباكه طوال 5 مباريات، وكان أقل الفرق تلقياً للأهداف بمجموع 3 أهداف في شباكه، وفاز نادي الاستقلال الإيراني على الأهلي السعودي 5-2، كما فاز الدحيل القطري على الاستقلال 4-3، وكانت هاتان المباراتان الأعلى تسجيلاً في دور المجموعات لمنطقة الغرب.

وتم تسجيل هدفين فقط عبر تسديدة مباشرة من ركلة حرة، وجاءا بواسطة سانتي كازورلا لاعب السد في المباراة أمام النصر، ومايكل أولونغا لاعب الدحيل أمام الأهلي، وتم منح 21 ضربة جزاء خلال دور المجموعات، وتسجيل 18 منها، وسجل شيخ دياباتي، لاعب السد، 3 ضربات جزاء، وأهدر واحدة، وسجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله 4 أهداف في دور المجموعات هذا العام، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في 18 مباراة مع النصر في دوري أبطال آسيا منذ عام 2019.

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