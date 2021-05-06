مدرب العين: الضغوط أكبر على الجزيرة

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن الضغوط في مباراة فريقه أمام مضيفه الجزيرة ستكون أكبر على الأخير، لكونه ينافس على لقب البطولة، وأبان أن هدفهم هو الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وتوقع أن يقدم الفريقان مباراة قوية.

وقال: "بالطبع مواجهات العين والجزيرة هي ديربي، والفوز بنتيجتها هدف مهم للفريقين، لكن هذه المباراة، كما يؤكد الواقع، تعتبر أكثر أهمية للجزيرة من العين، لكونهم يعلمون أن خسارتهم ستعقِّد مهمتهم في المنافسة بالنظر إلى وضع منافسهم المباشر بني ياس".

وأضاف: "ولذلك علينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار، ونقدم مباراة جيدة في مواجهة فريق متميز يضم في صفوفه أفضل صانع العاب وأفضل هداف بالمنافسة، وعلينا أن نحاول اختراق دفاعهم عندما نستحوذ على الكرة، ومع احترامنا لطموحات الجزيرة فنحن نرغب في الفوز".

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