الجزيرة يحتج ضد طاقم تحكيم مباراة عجمان

المصدر: (أبوظبي- أحمد عيسى)

قدم الجزيرة مذكرة احتجاج لاتحاد كرة القدم، ضد طاقم التحكيم، الذي أدار مباراة «فخر أبوظبي» أمام عجمان في الجولة 24 من دوري الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3، مؤكداً أنه تضرر من بعض القرارات التحكيمية، معرباً عن ثقته حسب الموقع الرسمي للنادي عن ثقته في اتخاذ المسؤولين ما يلزم من إجراءات، لتفادي ارتكاب الأخطاء الفادحة، التي تؤثر على نتائج المباريات، وجدول ترتيب البطولة، الذي يتصدره الجزيرة برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة عن بني ياس صاحب المركز الثاني.

من جانبه أكد حسين سهيل مشرف الجزيرة أن فريقه تعرض لظلم واضح في مباراته ضد البرتقالي، وقال: هذا الظلم إن كان مقصوداً أو غير مقصود لا نستطيع أن نحدده، لأننا لا ندخل في النوايا، ولكن المؤكد أننا تعرضنا للظلم، الذي أثر على نتيجة اللقاء، وحرمنا من الفوز بالنقاط الثلاث.

واستطرد مشرف الجزيرة، قائلاً: نحن في نادي الجزيرة لا نحتج على الحكام، ودائماً ندعم الحكم الوطني، وندرك أن الأخطاء موجودة في كرة القدم، ولكن لا يمكن أن نصل إلى هذا المستوى من الأخطاء خصوصاً في وجود تقنية الفيديو.

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