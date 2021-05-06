راشد بن حميد: مهرجان حافل لنهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، تنظيم الاتحاد حملة ترويجية لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي سيجمع بين شباب الأهلي والنصر في استاد هزاع بن زايد يوم 16 مايو الجاري، وقال إن المباراة النهائية واحتفالية تتويج البطل ستقام في إطار مهرجان حافل بالمفاجآت السارة لجمهور الإمارات، مؤكداً أن البطولة الغالية التي تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة هي مسك ختام الموسم، وما كانت لتمر هكذا من دون الاحتفال بها وتخليدها في ذاكرة كل من يحضرها أو يتابعها من داخل الإمارات وخارجها.

وثمّن رئيس اتحاد الكرة الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى إلى إنجاح نهائي كأس رئيس الدولة المرتقب بين شباب الأهلي والنصر، من خلال الحشد الإعلامي وإطلاق برامج وفعاليات تثري الحدث بحملة تبدأ من اليوم وحتى موعد المباراة، لتجعل منها احتفالية على أعلى مستوى. وأعرب الشيخ راشد بن حميد عن سعادته بعودة الجماهير للمدرجات في نهائي الكأس الغالية، مؤكداً أن القرار ثمرة جهود مؤسسات كثيرة بالدولة تعاونت في مواجهة الجائحة، وأن ذلك سوف يكون مقدمة للسماح بحضور الجماهير في مباريات منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023 في يونيو المقبل بدبي.

وتنطلق الحملة الترويجية اعتباراً من اليوم وتستمر حتى موعد المباراة النهائية، حيث تتضمن برامج ومسابقات جماهيرية عبر وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للاتحاد، وتغطية صحفية ستشمل الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الإحصاءات والأرقام والتحليلات الفنية لأداء طرفي المباراة النهائية شباب الأهلي والنصر.

ويشارك في هذه الحملة العديد من الشخصيات العامة والرياضية من مختلف الأجيال على مستوى صناع القرار واللاعبين ونجوم الزمن الجميل للكرة الإماراتية ممن نالوا شرف الفوز باللقب الغالي.

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