مسفر: لقب دوري الخليج العربي سيحسم في الجولة الأخيرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الدكتور عبدالله مسفر مدرب المنتخب الأولمبي الأسبق أن حسم لقب دوري الخليج العربي سوف يستمر حتى الجولة الأخيرة، لقوة التنافس بين فريقي الجزيرة وبني ياس، خصوصاً وأن كليهما أمامه مباريات ليست سهلة في الجولة المقبلة التي ستقام يوم الجمعة، وقال مسفر: من يتطلع للفوز باللقب عليه تطبيق شعار «اخدم نفسك بنفسك» من خلال تحقيق الفوز في الجولتين المقبلتين، لأن خسارة أية نقاط خلال المباريات المقبلة، سيكون من شأنها إهدار فرص الفوز باللقب، وقال مسفر إن صراع النجاة من شبح الهبوط انحصر بين عجمان والفجيرة وأؤيد المطالبة بتأجيل لقاء الفريقين في الجولة الأخيرة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لتكون آخر مباراة في الدوري لكونها سوف تحسم الصراع على النجاة.

توقف مضر

وقال الدكتور عبدالله مسفر إن توقف الدوري أضر كثيراً بفريقي الجزيرة وبني ياس، وظهر ذلك خلال مباراتيهما أمام عجمان وشباب الأهلي، حيث افتقد الفريقان جزءاً من حساسية المباريات، وكاد الجزيرة أن يخسر مباراته والأمر نفسه لبني ياس، فيما استفاد الشارقة وشباب الأهلي من المشاركة في دوري أبطال آسيا، خصوصاً الشارقة الذي استعاد بريقه وتوازنه وارتفعت معنويات لاعبيه بالتأهل للدور الثاني، ما انعكس على أدائهم خلال استئناف الدوري فحقق الفوز بالثلاثة على حتا الذي فرّط في كل فرص النجاة من شبح الهبوط ويصبح أول الهابطين لدوري الأولى.

دوري قوي

وأشاد الدكتور عبدالله مسفر بمستوى دوري الخليج العربي هذا الموسم، حيث جاء الأداء قوياً والتنافس مستمراً حتى الجولة الأخيرة، ما كان له الأثر الإيجابي على مشاركة فرقنا في دوري أبطال آسيا، مثل الشارقة والوحدة اللذين تأهلا للدور الثاني، كما أن الدوري هذا الموسم أفرز العديد من العناصر الشابة الموهوبة لأول مرة منذ مواسم عدة، ما خلق نوعاً من الإثارة في الملاعب، وقال: لا يعيب الدوري سوى تعدد فترات التوقف على مدار الموسم.

وتمنى مسفر أن يستثمر مدرب منتخبنا الوطني فان مارفيك تلك الحالة الإيجابية للدوري في حسن استثمار قدرات وإمكانات اللاعبين خلال فترة المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة، وتحقيق الفوز خلال مباريات الأبيض سعياً لنيل إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة السابعة، خصوصاً وأن الفرق المشاركة في المجموعة تعاني من قلة الإعداد ولعب مباريات ودية قوية تهيئ اللاعبين لتلك المنافسات.

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