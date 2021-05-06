لابا وملابا ينقلان تنافسهما إلى ساحات الأندية

المصدر: كلباء – محمد فضل

نقل اللاعبان التوغوليان لابا كودجو محترف العين ومواطنه ملابا بينال مهاجم كلباء، صراعهما وتنافسهما حول تسجيل الأهداف من منتخب بلدهما إلى الأندية، حيث تجلى ذلك الاثنين الماضي خلال مباراة كلباء والعين والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي 1-1 حيث بادر لابا نجم العين بتسجيل هدف فريقه الأول قبل اكتمال ثلث ساعة، ليرد عليه ملابا بهدف التعادل والذي نتج عن طريق ركلة جزاء.

ولا غنى للأجهزة الفنية في كلباء والعين عن الثنائي التوغولي ودائماً ما يصنعان الفارق أثناء المباريات، وذلك بتحركاتهما المستمرة إلى جانب تسجيلهما للأهداف بمختلف الطرق، خصوصاً لابا الذي أبلى بلاءً حسناً مع الزعيم خلال الموسم الماضي لكن مستواه تراجع كثيراً في أغلب مباريات دوري الخليج العربي في ظل ابتعاد العين عن الألقاب التي كانت سمة ملازمة للزعيم في المواسم الماضية.ورفع لابا رصيده من الأهداف إلى 13 فيما وصل ملابا برصيده إلى 11 هدفاً فيما يتصدر علي مبخوت قناص الجزيرة ترتيب الهدافين برصيد 22.

مقص

نقلت كاميرات التلفزة حادثة طريفة كان بطلها مدافع كلباء عبد السلام محمد الذي ربما ضاق ذرعاً بالجوارب التي يرتديها والتي فيما يبدو لم تكن مريحة له وقيدت حركته أثناء المباراة، ليلتقط اللاعب مشرطاً «مقصاً» من دكة البدلاء ويقوم بتقطيع جواربه، وذلك خلال فترة توقف مباراة كلباء والعين أثناء معاينة الحكم عادل النقبي لتقنية «الفار» للتأكد من صحة ركلة جزاء كلباء بعد وقوع اللاعب سعيد جمعة في المحظور بعرقلته للمهاجم ملابا الذي عرف كيف يسجل هدف التعادل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز