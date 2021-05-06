المغرب أولى مباريات «الأبيض» في كأس العرب للصالات

المصدر: (الرياض- البيان الرياضي)

أصدرت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات جدول البطولة، التي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري، وسيلعب منتخب الإمارات، ضمن منتخبات المجموعة الثانية، التي تضم معه السعودية والمغرب وجزر القمر، وسيكون فندق نوفيتيل 6 أكتوبر مقراً لهذه المجموعة، فيما ستقيم فرق المجموعة الأولى وهي مصر وموريتانيا والبحرين والكويت في فندق هلنان دريم لاند، ويفتتح الأبيض مبارياته يوم 21 مايو أمام المغرب، ثم يلتقي السعودية يوم 23 مايو الجاري، وأخيراً جزر القمر يوم 26 مايو الجاري.

وقامت اللجنة المنظمة بتعميم كل الإجراءات الخاصة بفحوصات «كورونا» على المنتخبات المشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب للصالات، التي جرت قرعتها في المملكة العربية السعودية بإشراف الدكتور رجاء السلمي الأمين العام للاتحاد العربي، ومبارك الضبعان الأمين العام المساعد.

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