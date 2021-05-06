الفجيرة يكثف إعداده لمواجهة خورفكان

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

يختتم الفريق الأول للكرة بنادي الفجيرة إعداده اليوم، تأهباً لمباراته المهمة أمام خورفكان، والتي تقام غداً ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي، وكانت رابطة دوري الخليج العربي قد أجلت مباراة الذئاب أمام الوحدة في الجولة 24، بسبب عودة العنابي من المشاركة الآسيوية، وذلك بناء على القرار الصادر من الجهات المختصة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع البعثات القادمة من جمهورية الهند باعتبارها منطقة موبوءة، ونظراً لقرار عزل فريق الوحدة وعدم خوضه لأي مباراة رسمية قبل 7 أيام من تاريخ وصوله، وتقرر لهذه المباراة يوم 15 الجاري، لتكون مسك ختام الموسم الكروي الحالي.

وسيخوض الفجيرة مباراة الجولة 26 أمام عجمان في مباراة تبدو مصيرية للفريقين المهددين بالهبوط.

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