الأسيوي يعتمد ملاعب تصفيات المجموعة السابعة

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا ملعبي "ستاد آل مكتوم وستاد الوصل في زعبيل" لاستضافة مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستقام خلال الفترة من 3 الي 15 يونيو المقبل، بمشاركة منتخبات الإمارات وماليزيا وفيتنام وتايلاند.

ومن المقرر أن يتجمع الأبيض يوم 17 مايو الجاري في معسكر محلي استعدادا لاستكمال مباريات التصفيات الاسيوية، حيث سيلعب منتخب الامارات أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ويواجه تايلاند يوم 7 وإندونيسيا يوم 11، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو، ويطمح الأبيض في تحقيق الفوز في المباريات الأربعة من أجل نيل مقعد التأهل لكأس أسيا والمرحلة الثانية من تصفيات المونديال.

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