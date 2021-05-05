الرمادي: لا خيار غير النتيجة الإيجابية أمام الشارقة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، عدم وجود خيار غير تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي في المواجهة التي تجمع فريقه بضيفه الشارقة بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في التاسعة من مساء الجمعة، مشيراً إلى أن الأمتار الأخيرة في المسابقة مع وضع فريقه تحتم مضاعفة التركيز للخروج بنتيجة جيدة تساعد الفريق في تحقيق هدف البقاء في ظل المنافسة القوية، حيث يملك عجمان 15 نقطة ومنافسه المباشرة الفجيرة 14 نقطة.

وتمنى الرمادي عدم تأثر فريقه بالمجهود الذي بذله في المباراة السابقة أمام الجزيرة والتي قدم فيها عجمان مستوى جيد أهله للحصول على نقطة التعادل، موضحاً أن الفترة بين الجولتين 24 و25 لا تتعدى 3 أيام وهي فترة قليلة جداً، لاسيما ومباراة الجزيرة أخذت الكثير من الجهد والتركيز، مؤكداً أن مباراة الشارقة لا تقل أهمية عن المباراة السابقة إن لم تفوقها وتحتاج لجهد مضاعف من جميع اللاعبين وتلافي الأخطاء بأقصى درجات الحذر.

من ناحيته، أشار لاعب وسط عجمان محمد الشحي، إلى أنه وزملائه استعدوا لمواجهة الشارقة بروح معنوية عالية بعد العودة القوية للفريق أمام الجزيرة، مؤكداً أن عجمان في حاجة ماسة للثلاث نقاط ويلعب على الفوز رغم قوة المنافس الشارقة.

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