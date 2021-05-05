زاناردي: نواجه الفجيرة بمعنويات «الوصل»

المصدر: خورفكان- محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان أن لاعبي فريقه سيدخلون لقاء الديربي أمام الفجيرة بمعنويات الفوز الغالي على الوصل قبل 3 أيام، مشيراً إلى أنه سعيد بالوصول إلى النقطة 24، ويسعى في ذات الوقت إلى تحقيق الفوز على الفجيرة والجزيرة متصدر الترتيب في الجولة الأخير، وإنهاء الموسم الكروي الحالي بالوصول إلى النقطة 30 مع نهاية مشوار الدوري.

ووصف زاناردي مباراة الجمعة أمام الفجيرة بالمهمة، مشيراً إلى أن اللاعبين وصلوا إلى درجة كبيرة من الجاهزية، مشيداً بما قدموه من أداء أمام فريق بحجم الوصل، وأشاد أيضاً بجهود الكادر الإداري والطبي.

ولفت زاناردي إلى قصر الوقت ما بين مباراة الوصل ولقاء الفجيرة، ولذلك طالب بالتركيز الشديد وتجنب الأخطاء خلال لقاء الفجيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون اللاعبون في يومهم ويواصلوا بذات الأداء.

بدوره أكد اللاعب البرازيلي دو سانتوس أنهم كلاعبين تركوا الفوز الأخير على الوصل خلفهم وبات جل تفكيرهم منصباً حول لقاء الفجيرة، وشكر اللاعب الجهاز الفني الذي أتاح له فرصة اللعب خلال مباراة الإمبراطور، مشيراً إلى أنه استغل فرصة غياب هداف الفريق رامون لوبيز المعاقب بالطرد، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن إدارة الفريق.

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