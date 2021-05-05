إيسايلا: بني ياس سيقاتل على الدوري حتى الرمق الأخير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، أن فريقه سيواصل القتال والمنافسة على دوري الخليج العربي حتى النهاية، مشيراً إلى أن الوضع لم يتغير بصدارة الجزيرة بفارق نقطة عن بني ياس قبل الجولة المقبلة.

وقال في حديثه عن مباراة الظفرة الذي يستضيف بني ياس في الجولة 25 بعد غد الجمعة:" أعد بأننا سنقاتل على لقب الدوري حتى الرمق الأخير، وسنواصل اللعب بروح وعزيمة قوية، وكرة القدم بها الفوز والخسارة، ولكني سعيد وفخور باللاعبين في جميع الأحوال بعد أن تغير لديهم التفكير، ففي الموسم الماضي لم يكن الفريق ينافس، بعكس الموسم الحالي الذي هو في صلب المنافسة، وقدمنا مستويات كبيرة رغم أن اللاعبين هم أنفسهم باستثناء اللاعبين الأجانب".

وأضاف:" الظفرة فريق منظم ويلعب كرة قدم جيدة ولكن بني ياس يملك قدرات عالية ونترقب مباراة قوية للغاية، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

واعتبر إيسايلا أن فرص الجزيرة في الفوز باللقب قد تكون أفضل قليلاً نظراً لفارق النقطة، موضحاً:" الجزيرة يتقدم علينا بفارق نقطة ولو فزنا بست نقاط وفاز الجزيرة كذلك بمباراتيه سيحصل على اللقب، لذلك نحن مطالبون بالفوز وتعثر المنافس، إلا أنني لا أنظر لنتائج المنافس أولاً، والأهم ما سنقوم به، ولذلك يتوجب أن نسهل المهمة على أنفسنا في المقام الأول وبعدها النظر لنتائج الجزيرة".

وكشف إيسايلا عن استمرار غياب الظهير الأيسر البرازيلي جواو فيكتور للإصابة، فيما بقية عناصر الفريق جاهزة لخوض اللقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز