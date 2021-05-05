هيلمان: الوصل يفكر في الموسم الجديد

المصدر: دبي-علي شدهان

لفت البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه لا ينافس على درع دوري الخليج العربي، ولا يصارع على الهبوط، ما يجعله يفكر بصورة أفضل للموسم الجديد بعد خوض مباراته في الجولة الأخيرة 11 الجاري أمام ضيفه الظفرة، واصفا مباراته الجمعة أمام مضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 25، بالصعبة.

حصد النقاط

وأشار هيلمان إلى أن مباراة الجمعة مهمة لتحسين مركز الوصل في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، مشددا على أن فريقه يسعى بقوة لحصد النقاط الثلاث رغم قوة المنافس.

اللعب بقوة

ودعا هيلمان الوصل إلى اللعب بقوة أمام شباب الأهلي لإظهار أفضل ما لديه أمام منافس كبير، وسبق للوصل التألق أمامه خلال الموسم الجاري.

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