العين ينقل مباراته الأخيرة بالدوري إلى ملعب خليفة بن زايد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قرر نادي العين نقل مباراة الفريق الأول أمام فريق نادي حتا بالجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إلى ملعب استاد خليفة بن زايد، بدلا من استاد هزاع بن زايد والذي كان مقررا أن يستضيف المباراة، وهذه هي المرة الأولى منذ فترة التي يخوض فيها العين مباراة بالدوري خارج ملعبه الأساسي الذي استضاف جميع مواجهات الفريق الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أول مباراة رسمية أقيمت بالملعب الفخم بالتزامن مع احتفالات تدشين الاستاد جمعت العين والظفرة بالدور الثاني من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وعقب تدشينه رسميا في وقت سابق من عام 2014، حصد استاد هزاع بن زايد أكثر من جائزة عالمية، حيث توج بلقب أفضل ملعب بالعالم 2014، كما حصل على جائزة أفضل تصميم ملعب عالمي، واحتضن الاستاد مباريات وأحداث كبيرة إذ استضاف كأس العالم للأندية الإمارات 2018، ونهائيات الأمم الآسيوية الامارات 2019، فضلا عن كأس السوبر المصري مرتين، إلى جانب نهائيات محلية أخرى وسيستضيف الشهر الجاري نهائي كأس رئيس الدولة بين النصر وشباب الأهلي.

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