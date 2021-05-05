تين كات: مبارياتنا المتبقية في الدوري إعداد للموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن العنابي يسعى للفوز في مواجهة النصر المقررة بعد غد الجمعة، ضمن الجولة الـ 25 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الوحدة يسعى لاستغلال الحالة المعنوية العالية التي يمر بها الفريق بعد العودة من الهند والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة:" المباراة مهمة بكل تأكيد خاصة وأنها أمام النصر الذي قدم نتائج إيجابية الموسم الحالي، والمباراة مهمة بالنسبة له، ولكننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف:" المباريات المتبقية في الدوري بمثابة إعداد للموسم المقبل، وهو ما سنستغله في منح الفرصة للوجوه الشابة من اللاعبين المواطنين والمقيمين للوقوف على مستوياتهم، وسعيد بتمديد النادي لعقد اللاعب الشاب عبد الله حمد لاسيما وأنه لاعب يملك قدرات جيدة وينتظره مستقبل كبير".

وختم:" نأمل أن تنعكس الأجواء الإيجابية في الفريق على الأداء في مباراة النصر ونقدم مستوى يؤهلنا للفوز".

من جهته قال عبد الله الكربي لاعب الوحدة إن اللاعبين لديهم تركيز كبير في المباريات المتبقية في الدوري، والتأهل الآسيوي منح الفريق حافزاً كبيراً للفترة المقبلة، مؤكداً أن المباراة صعبة على الفريقين كونها أمام منافس قوي.

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