عمومية الكرة في يوليو

المصدر: (دبي - البيان)

يعد اتحاد الكرة عدته لانعقاد جمعيته العمومية في يوليو المقبل، عقب الانتهاء من التصفيات الآسيوية المشتركة التي يشارك فيها منتخبنا الوطني، ويسعى للتأهل إلى نهائيات آسيا 2023 والمرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022، حيث ستقر الجمعية العمومية المقبلة عدداً من تعديلات اللوائح سواء في النظام الأساسي الذي أجريت عليه تعديلات جوهرية، أو باقي لوائح اللجان المختصة، كما سيتم عرض تقرير عن النشاط خلال الموسم الحالي، واعتماد الموازنة السنوية لاتحاد الكرة والعديد من الأمور الجاري إعدادها الآن لعرضها على العمومية.

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