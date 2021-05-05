الجماهير تقترب من العودة للمدرجات الموسم المقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» من مصادر مطلعة، أن اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين يدرسان مع الجهات المختصة إمكانية عودة الجماهير إلى مدرجات الكرة خلال الموسم الكروي المقبل، سواء في دوري الخليج العربي أو الدرجة الأولى، ولكن وفق اشتراطات وإجراءات احترازية محددة، تهدف إلى المحافظة على سلامة الجماهيرن وبنسبة حضور معينة، حيث أن تلك العودة تعتبر مؤشراً إيجابياً للتعافي من جائحة كورونا «كوفيد 19»، بعد الجهود الرائدة التي بذلتها الدولة بكل أجهزتها على مدار الفترة الماضية من الجائحة.

وكان اتحاد الكرة قد نجح في نيل الموافقات الرسمية لحضور الجماهير بنسبة 30 % في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد في العين يوم 16 مايو الجاري، ويجمع فريقي شباب الأهلي والنصر، وسيكون الحضور الجماهيري وفق الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية، وستخضع تلك التجربة لتقييم كافة الجهات المختصة، وفي حال نجاحها سيعزز من قرار عودة الجماهير للمدرجات الموسم المقبل، إضافة إلى الموافقة على طلب اتحاد الكرة بحضور الجماهير لمشاهدة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات المونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي سوف تستضيفها الإمارات بداية من يونيو المقبل، لاسيما أن كرة الإمارات في مرحلة مهمة حالياً، والمنتخب الوطني بحاجة إلى دعم ومساندة جماهيره، من أجل تحقيق الفوز خلال المباريات الأربع أمام ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

يذكر أن الموسم الكروي الحالي أقيمت منافساته بدون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا على الرغم من قوة المباريات وسخونة المنافسات، وحاجة الفرق لدعم جماهيرها خلال تلك المنافسات القوية، واستعانت رابطة المحترفين بمجسمات صوتية خلال المباريات لتعويض الغياب الجماهيري.

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